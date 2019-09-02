ЄС планує зменшити вилов риби в Балтійському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Єврокомісія запропонувала пакет заходів на 2020 рік, який передбачає зменшення вилову риби, аби забезпечити "стійке, розумне та зважене" риболовство в Балтійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUtoday.
Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що ситуація з "рибними запасами" Балтики не така хороша, як вважалося раніше.
Так, ЄК пропонує збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці і зберегти рівень вилову лососю у Фінській затоці.
Вилов риби в інших районах комісія пропонує скоротити. Йдеться про оселедець у Центральній і Західній Балтиці та в Ботнічній затоці, камбали, кільки, тріски у Східній та Західній Балтиці.
"Незважаючи на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній", — йдеться в заяві.
У Єврокомісії додали, що пропонують цей пакет заходів відповідно до наукових рекомендацій, які дозволять зберегти в майбутньому стійке риболовство в регіоні.
Нагадаємо, британський парламент оголосив "надзвичайну екологічну ситуацію".