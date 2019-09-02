ЕС планирует уменьшить вылов рыбы в Балтийском море
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Еврокомиссия предложила пакет мер на 2020 год, который предусматривает уменьшение вылова рыбы, чтобы обеспечить "устойчивое, разумное и взвешенное" рыболовство в Балтийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUtoday.
Такое решение принято в связи с тем, что ситуация с "рыбными запасами" Балтики не так хороша, как считалось ранее.
Так, ЕК предлагает увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить уровень вылова лосося в Финском заливе.
Вылов рыбы в других районах комиссия предлагает сократить. Речь идет о сельди в Центральной и Западной Балтике и в Ботническом заливе, камбалы, кильки, трески в Восточной и Западной Балтике.
"Несмотря на усилия наших рыбаков и власти, сложилась серьезная ситуация с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предлагают этот пакет мер в соответствии с научными рекомендациями, которые позволят сохранить в будущем устойчивое рыболовство в регионе.
Напомним, британский парламент объявил "чрезвычайную экологическую ситуацию".