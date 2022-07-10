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ЄС має намір побудувати бункер для секретних переговорів - ЗМІ

ЄС має намір побудувати бункер для секретних переговорів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 158696 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Європейський союз має намір побудувати бункер в Брюсселі вартістю 8 млн євро, у якому будуть проходити секретні переговори. Про це повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.

Деталі

Згідно з меморандумом ЄС з описом проекту, в бункері зможуть розміститися близько 100 осіб - до 34 лідерів і 34 протоколістів, а також технічний і обслуговуючий персонал.

Приміщення буде відключене від Інтернету, але оснащено внутрішньою технологією конференц-зв'язку з великим екраном та мікрофонами, підключеними до кабін для 30 перекладачів.

Як передбачається, бункер дозволить проводити секретні перемовини і забезпечить захист від російських та інших шпигунів. Зал засідань буде закрито сертифікованим НАТО ізолюючим каркасом, який захистить від електромагнітних і радіохвиль, які можна перехоплювати дистанційно.

Наголошується, що навіть прибиральники матимуть отримати допуск безпеки SECRET EU, щоб потрапити всередину. Учасники секретних переговорів повинні залишити свої смартфони та інші гаджети в звуконепроникних шафках за межами бункера.

Як зазначається, об'єкт планується побудувати до 2024 року в комплексі Ради ЄС в Брюсселі, де вже проводяться саміти. Точне місце ще не визначено.

EUobserver пише, що рішення про будівництво бункера було прийнято на тлі вторгнення росії в Україну і планів створити об'єднані збройні сили ЄС і НАТО. Також повідомляється, що нещодавно Бельгія вислала двох російських шпигунів, які спеціалізувалися на перехопленні сигналів. Але Китай і Ізраїль також були замішані в скандалах з прослуховуванням чиновників ЄС в останні роки.

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