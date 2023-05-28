Єрмак провів розмову з радником президента Туреччини: обговорили зернову ініціативу та Формулу миру

ukru
Ексклюзив
05:38 • 2037 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276254 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373610 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307242 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341990 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306432 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222722 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206947 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165533 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539166 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 21630 перегляди
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 11001 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 20643 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 16893 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 15599 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396419 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539168 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571989 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568926 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206466 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373618 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176281 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167103 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137929 перегляди
Актуальне
Єрмак провів розмову з радником президента Туреччини: обговорили зернову ініціативу та Формулу миру

Єрмак провів розмову з радником президента Туреччини: обговорили зернову ініціативу та Формулу миру

Київ • УНН

 • 671971 перегляди

КИЇВ. 28 травня УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином, сторони зокрема обговорили функціонування Чорноморської зернової ініціативи та Формулу миру. Про це написав Андрій Єрмак в своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"За дорученням Президента України та з метою координації для виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час закордонних візитів, разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з турецькою делегацією на чолі з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином.

Наші переговори відбулися в межах співпраці України й Туреччини, особливо інтенсивної з початку повномасштабного вторгнення рф. Оборона та розбудова діалогу з країнами Глобального Півдня - ми рухаємось вперед у цих питаннях, і Туреччина є важливим партнером", - зазначив Єрмак.

Деталі

Він підкреслив, що турецька сторона запевнила у незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Єрмак також повідомив, що Україна вітатиме участь Туреччини глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру.

"Ми скоординували наступні кроки щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Україна вітатиме участь Туреччини в запланованому глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру, та в напрацюванні спільних кроків щодо подальшої імплементації українського мирного плану", - написав Єрмак.

Керівник Офісу Президента додав, що сторони обговорили важливість подальшої співпраці задля продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

"Розглянули посилення безпекової взаємодії двох держав, сприяння Туреччини в розбудові діалогу України з країнами Глобального Півдня. Говорили про результати участі України на найвищому рівні у самітах "Групи семи" та Ліги арабських держав", - підсумував Єрмак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: покарання за допомогу ворогу мають бути жорсткими

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17