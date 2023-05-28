Єрмак провів розмову з радником президента Туреччини: обговорили зернову ініціативу та Формулу миру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином, сторони зокрема обговорили функціонування Чорноморської зернової ініціативи та Формулу миру. Про це написав Андрій Єрмак в своєму Telegram, передає УНН.
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"За дорученням Президента України та з метою координації для виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час закордонних візитів, разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з турецькою делегацією на чолі з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином.
Наші переговори відбулися в межах співпраці України й Туреччини, особливо інтенсивної з початку повномасштабного вторгнення рф. Оборона та розбудова діалогу з країнами Глобального Півдня - ми рухаємось вперед у цих питаннях, і Туреччина є важливим партнером", - зазначив Єрмак.
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Він підкреслив, що турецька сторона запевнила у незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Єрмак також повідомив, що Україна вітатиме участь Туреччини глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру.
"Ми скоординували наступні кроки щодо реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Україна вітатиме участь Туреччини в запланованому глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру, та в напрацюванні спільних кроків щодо подальшої імплементації українського мирного плану", - написав Єрмак.
Керівник Офісу Президента додав, що сторони обговорили важливість подальшої співпраці задля продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи.
"Розглянули посилення безпекової взаємодії двох держав, сприяння Туреччини в розбудові діалогу України з країнами Глобального Півдня. Говорили про результати участі України на найвищому рівні у самітах "Групи семи" та Ліги арабських держав", - підсумував Єрмак.
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