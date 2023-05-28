Ермак провел разговор с советником президента Турции: обсудили зерновую инициативу и Формулу мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном, стороны в частности обсудили функционирование Черноморской зерновой инициативы и Формулу мира. Об этом написал Андрей Ермак в своем Telegram, передает УНН.
Цитата
"По поручению Президента Украины и с целью координации для выполнения договоренностей, достигнутых Владимиром Зеленским во время зарубежных визитов, вместе с другими представителями Офиса и правительства провел плановую встречу в формате видеоконференции с турецкой делегацией во главе с главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калыном.
Наши переговоры состоялись в рамках сотрудничества Украины и Турции, особенно интенсивного с начала полномасштабного вторжения рф. Оборона и развитие диалога со странами Глобального Юга - мы движемся вперед в этих вопросах, и Турция является важным партнером", - отметил Ермак.
Детали
Он подчеркнул, что турецкая сторона заверила в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Ермак также сообщил, что Украина будет приветствовать участие Турции в глобальном саммите, посвященном реализации формулы мира.
"Мы скоординировали следующие шаги по реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Украина будет приветствовать участие Турции в запланированном глобальном саммите, посвященном реализации формулы мира, и в наработке совместных шагов по дальнейшей имплементации украинского мирного плана", - написал Ермак.
Руководитель Офиса Президента добавил, что стороны обсудили важность дальнейшего сотрудничества для продолжения функционирования Черноморской зерновой инициативы.
"Рассмотрели усиление взаимодействия по безопасности двух государств, содействие Турции в развитии диалога Украины со странами Глобального Юга. Говорили о результатах участия Украины на высшем уровне в саммитах "Группы семи" и Лиги арабских государств", - подытожил Ермак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак о новом пакете санкций ЕС: наказание за помощь врагу должны быть жесткими