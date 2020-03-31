Керівник Офісу Президента розповів, кого хоче бачити у "консультативній раді" в ТКГ

"Що стосується "консультативної ради"... так, дійсно, "координаційна рада" обговорювалась у форматі телефонної розмови політичних радників у "нормандському форматі", і рішення, яке було досягнуто в Мінську, ідея створення такої "ради", буде далі розглядатись після консультації з нашими партнерами з Франції, Німеччини і ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав Єрмак.

Він заявив, що українська сторона ніколи не вела перемовини "ні з так званими "ДНР", "ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами, і не будемо ніколи їх вести".

"Але хочу нагадати що у "мінських домовленостях" чітко прописано і присутні підписи "представників" "ЛНР" та "ДНР". У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з "представниками територій". Більше 5 років поки відбувається процес у Мінську, на переговорах присутні тільки "представники" "ДНР" та "ЛНР". Вони не є учасниками ТКГ і за нашої каденції ніколи ними не стануть. Тому перед нами стало питання: як ми можемо сьогодні і з ким ми готові погодити питання у Мінську", - заявив керівник ОП.

З його слів, позиція української сторони полягає у тому, що вона готова "говорити з нашими громадянами, які сьогодні тимчасово проживають на окупованих територіях, які сьогодні не є учасниками війни на Донбасі, на яких нема крові наших героїв і наших бійців".

"І ось виникло питання, як можна створити таку платформу, на якій громадяни України, які проживають сьогодні на контрольній та непідконтрольній Україні території... Тільки про це йшла мова. Ми хотіли припинити монополію на "представництво" окремих районів Донбасу "представників" "ДНР" та "ЛНР". Ця платформа, якій ми знайшли робочу назву "координаційна рада", є саме реалізацією цієї ідеї... Українська сторона з самого початку хотіла і продовжує займати цю позицію, щоб ця "платформа" була платформою саме створеною громадянським суспільством. Там не передбачається учасників, які були б призначені державою. Ми бачимо учасниками цієї платформи- громадських діячів, представників церков тощо", - сказав Єрмак.

Як повідомлялося раніше в УНН, Єрмак назвав головну умову для проведення саміту у "нормандському форматі".