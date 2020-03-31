Руководитель Офиса Президента рассказал, кого хочет видеть в "консультативном совете" в ТКГ

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94568 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102256 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104361 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111777 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100389 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104957 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106576 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131512 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 34728 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 62009 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 29961 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 108363 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 50649 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 111777 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 116365 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 144402 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 186943 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 171603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101134 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105807 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111228 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109460 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108938 просмотра
Актуальное
Руководитель Офиса Президента рассказал, кого хочет видеть в "консультативном совете" в ТКГ

Руководитель Офиса Президента рассказал, кого хочет видеть в "консультативном совете" в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 12530 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В "консультативном совете", создание которого сейчас обсуждается в ТКГ, должны быть "представители гражданского общества с обеих сторон линии соприкосновения". Об этом во время брифинга во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

"Что касается "консультативного совета"... да, действительно, "координационный совет" обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в "нормандском формате", и решение, которое было достигнуто в Минске, идея создания такого "совета", будет дальше рассматриваться после консультации с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - сказал Ермак.

Он заявил, что украинская сторона никогда не вела переговоры "ни с так называемыми "ДНР", "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами и не будем никогда их вести".

"Но хочу напомнить, что в "минских договоренностях" четко прописано и присутствуют подписи "представителей" "ЛНР" и "ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с "представителями территорий". Более 5 лет пока происходит процесс в Минске, на переговорах присутствуют только "представители" "ДНР" и "ЛНР". Они не являются участниками ТКГ и при нашей каденции никогда ими не станут. Поэтому перед нами стал вопрос: как мы можем сегодня и с кем мы готовы согласовать вопрос в Минске", - заявил руководитель ОП.

По его словам, позиция украинской стороны заключается в том, что она готова "говорить с нашими гражданами, которые сегодня временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов".

"И вот возник вопрос, как можно создать такую платформу, на которой граждане Украины, которые проживают сегодня на контрольной и неподконтрольной Украины территории... Только об этом шла речь. Мы хотели прекратить монополию на "представительство" отдельных районов Донбасса "представителей" "ДНР" и "ЛНР". Эта платформа, которой мы нашли рабочее название "координационный совет", является именно реализацией этой идеи... Украинская сторона с самого начала хотела и продолжает занимать эту позицию, чтобы эта "платформа" была платформой именно созданной обществом. Там не предполагается участников, которые были бы предназначены государством. Мы видим участниками этой платформы- общественных деятелей, представителей церквей и т.д.", - сказал Ермак.

Как сообщалось ранее в УНН, Ермак назвал главное условие для проведения саммита в "нормандском формате".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы