Руководитель Офиса Президента рассказал, кого хочет видеть в "консультативном совете" в ТКГ

"Что касается "консультативного совета"... да, действительно, "координационный совет" обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в "нормандском формате", и решение, которое было достигнуто в Минске, идея создания такого "совета", будет дальше рассматриваться после консультации с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - сказал Ермак.

Он заявил, что украинская сторона никогда не вела переговоры "ни с так называемыми "ДНР", "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами и не будем никогда их вести".

"Но хочу напомнить, что в "минских договоренностях" четко прописано и присутствуют подписи "представителей" "ЛНР" и "ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с "представителями территорий". Более 5 лет пока происходит процесс в Минске, на переговорах присутствуют только "представители" "ДНР" и "ЛНР". Они не являются участниками ТКГ и при нашей каденции никогда ими не станут. Поэтому перед нами стал вопрос: как мы можем сегодня и с кем мы готовы согласовать вопрос в Минске", - заявил руководитель ОП.

По его словам, позиция украинской стороны заключается в том, что она готова "говорить с нашими гражданами, которые сегодня временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов".

"И вот возник вопрос, как можно создать такую платформу, на которой граждане Украины, которые проживают сегодня на контрольной и неподконтрольной Украины территории... Только об этом шла речь. Мы хотели прекратить монополию на "представительство" отдельных районов Донбасса "представителей" "ДНР" и "ЛНР". Эта платформа, которой мы нашли рабочее название "координационный совет", является именно реализацией этой идеи... Украинская сторона с самого начала хотела и продолжает занимать эту позицию, чтобы эта "платформа" была платформой именно созданной обществом. Там не предполагается участников, которые были бы предназначены государством. Мы видим участниками этой платформы- общественных деятелей, представителей церквей и т.д.", - сказал Ермак.

Как сообщалось ранее в УНН, Ермак назвал главное условие для проведения саммита в "нормандском формате".