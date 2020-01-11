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Єлизавета ІІ висловила співчуття з приводу катастрофи літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ висловила співчуття з приводу збиття в Ірані пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", внаслідок якого загинули 176 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву королеви на адресу генерал-губернатора Канади.

Королева разом з чоловіком принцом Філіпом глибоко засмучені трагічною загибеллю людей в авіакатастрофі.

"Наші думки та молитви разом із народом Канади, який зазнав таких страшних втрат. І висловлюю свої найглибші співчуття родинам, близьким та колегам усіх канадців та, звісно, громадян інших держав, які загинули, та багатьом іншим, кого зачепила ця жахлива подія", - заявила Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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