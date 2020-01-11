Елизавета II выразила соболезнования по поводу катастрофы самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II выразила сожаление по поводу катастрофы в Иране пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", в результате которого погибли 176 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.
Королева вместе с мужем принцем Филиппом глубоко опечалены трагической гибелью людей в авиакатастрофе.
"Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который потерпел таких страшных потерь. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задело это ужасное событие", - заявила Елизавета II.
Напомним, Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.