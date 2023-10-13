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Єгипет укріплює свій кордон з сектором Гази та відправив туди додаткові військові підрозділи - АР

Єгипет укріплює свій кордон з сектором Гази та відправив туди додаткові військові підрозділи - АР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Єгипет укріплює кордон із сектором Гази, щоб не пропускати хвилі біженців на свою територію. Про пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Єгипет вжив "безпрецедентних заходів" та відправив військові підрозділи для зміцнення свого кордону із сектором Гази і запобігання будь-яким порушенням, повідомив виданню АР високопоставлений представник єгипетської служби безпеки. Чиновник говорив на умовах анонімності, оскільки він не уповноважений давати інформацію журналістам.

Видання також нагадує, що Єгипет перебуває у мирі з Ізраїлем вже кілька десятиліть і тривалий час виступає посередником у регіоні. Водночас, як зазначається, Єгипет виступає проти переселення палестинців на свою територію як через пов'язані з цим витрати, так і через те, що це підірве прагнення палестинців до створення незалежної держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єгипет не буде створювати евакуаційні коридори з сектору Гази - ЗМІ

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