Египет укрепляет свою границу с сектором Газа и отправил туда дополнительные военные подразделения - АР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Египет укрепляет границу с сектором Газа, чтобы не пропускать волны беженцев на свою территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Египет принял "беспрецедентные меры" и отправил военные подразделения для укрепления своей границы с сектором Газа и предотвращения любых нарушений, сообщил изданию АР высокопоставленный представитель египетской службы безопасности. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен давать информацию журналистам.
Издание также напоминает, что Египет находится в мире с Израилем уже несколько десятилетий и долгое время выступает посредником в регионе. В то же время, как отмечается, Египет выступает против переселения палестинцев на свою территорию как из-за связанных с этим расходов, так и из-за того, что это подорвет стремление палестинцев к созданию независимого государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Египет не будет создавать эвакуационные коридоры из сектора Газы - СМИ