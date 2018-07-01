Єгипет сказав різке "ні" міграційним центрам ЄС

"Такі установи порушать закони та конституцію нашої країни. Ми вже надали притулок вже близько 10 мільйонам біженців з Сирії, Іраку, Ємену, Палестини, а також Судану, Сомалі та інших країн", - повідомив глава єгипетського парламенту Алі Абделт Ааль.



Він зазначив, що Каїр надає біженцям доступ до охорони здоров'я та освіти, а потенціал цих систем країни вже й без того перенапружений.



Тому, сказав спікер, Єгипет потребує підтримки ЄС та Німеччини.



Як повідомляв УНН, італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи.