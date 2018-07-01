Египет сказал резкое "нет" миграционным центрам ЕС

"Такие учреждения нарушат законы и конституцию нашей страны. Мы уже предоставили убежище уже около 10 миллионам беженцев из Сирии, Ирака, Йемена, Палестины, а также Судана, Сомали и других стран ", - сообщил глава египетского парламента Али Абделт Ааль.



Он отметил, что Каир предоставляет беженцам доступ к здравоохранению и образованию, а потенциал этих систем страны уже и так напряженный.



Поэтому, сказал спикер, Египет нуждается в поддержке ЕС и Германии.



Как сообщал УНН, итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытаюшихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.