Єгипет продовжив режим надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Єгипетський парламент проголосував за продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану, повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
Рішення уряду набере чинності 15 жовтня, і, як стверджується в ньому, дозволить єгипетським спецслужбам аж до середини січня “вживати заходів, необхідних для того, щоб протистояти небезпекам тероризму і перешкоджати його фінансування, а також оберігати безпеку у всіх районах країни”.
Як раніше інформував УНН, влада Єгипту безперервно продовжує режим надзвичайного стану з тих пір, як він був введений у 2017 році після терактів, коли у результаті вибухів в храмах загинули загинули 45 осіб, більше 140 людей постраждали.