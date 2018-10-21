Египет продлил режим чрезвычайного положения

Решение правительства вступит в силу 15 октября, и, как утверждается в нём, позволит египетским спецслужбам до середины января “принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны”.

Как ранее информировал УНН, власти Египта непрерывно продолжает режим чрезвычайного положения с тех пор, как он был введен в 2017 году после терактов, когда в результате взрывов в храмах погибли погибли 45 человек, более 140 человек пострадали.