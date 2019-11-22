ЄБРР надасть 900 млн євро на будівництво автобану "Київ-Одеса" та інших доріг - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав з уповноваженими особами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку документи на 900 млн євро, які витратять на будівництво автобану європейського рівня. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України, передає УНН.
"Сьогодні ми підписали два документи на загальну суму 900 млн грн, які підуть на реконструкцію та будівництво доріг. Це 340 кілометрів у п‘яти областях. Вже через три роки траса Київ - Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності! Траса Київ - Одеса з‘єднує столицю та українські чорноморські порти. Маріупольський ефект працює!", - прокоментував Гончарук.
Частина з залучених грошей буде витрачена на будівництво північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.
Документи були підписані в рамках Інвестиційного форуму ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, який відбувся у Лондоні. Як зазначив прем'єр, Кабінет Міністрів впроваджуватиме в законодавство необхідні антикорупційні та інституційні зміни, аби посилювати співпрацю з ЄІБ, ЄБРР та іншими міжнародними партнерами.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував подання на концесійні конкурси ще десятьох державних підприємств.