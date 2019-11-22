Гончарук анонсував передачу в концесію ще десятьох підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував подання на концесійні конкурси ще десятьох державних підприємств. Про це голова уряду заявив на Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, передає УНН.
Як зазначив Гончарук, до кінця поточного року на малу приватизацію передадуть 500 державних підприємств, а з наступного року на продаж виставлять великі підприємства.
"На початку грудня ми презентуємо інвесторам перший список підприємств в рамках Road Show. Плюс наступного року ми починаємо велику приватизацію. Впевнений, в цьому напрямку буде багато інвестиційних кейсів. Наприклад, приватизація державного Центренерго", - сказав прем'єр.
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Гончарук наголосив, що, впроваджуючи реформи, в Кабінеті міністрів серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство.
"Два пілотних проекти – морські порти "Ольвія" та "Херсон" – вже на прозорих конкурсах. Ми наразі готуємо ще 10 державних активів на концесію", – розповів голова уряду.
Нагадаємо, Гончарук заявив про відсутність в Україні корупції на топ-рівні.