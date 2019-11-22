Гончарук заявив про відсутність в Україні корупції на топ-рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На сьогоднішній день в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Таку думку висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“Що я точно можу сказати — сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях. У нас сьогодні гарні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств”, — написав Гончарук за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.
Він написав також, що, на його думку, приватизація — це вже не проблема України.
“Це можливість, яку наш Уряд буде використовувати. До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show”, — додав прем’єр.
З його слів, наступного року уряд починає велику приватизацію.
“Впевнений в цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного Центренерго”, — додав він.
Говорячи про концесії, Гончарук заявив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.
“Два пілотних проекти — морські порти Ольвія та Херсон вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію”, — написав він.
Нагадаємо, раніше Гончарук анонсував звільнення в Укрзалізниці через корупцію.