Є суттєвий прогрес у постачанні зброї, на ворога чекає сюрприз – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У постачанні зброї та боєприпасів є суттєвий прогрес, що буде сюрпризом для російських окупантів. Про це у своєму Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів", - написав Резніков.
Деталі
За словами міністра, Україна "перехоплює" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО.
"Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога", - додав Резніков.
Він наголосив, що українські воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.
"Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини. Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні Сили. Та окремі менеджери "Укрпошти", які збивають літаки з російськими військовими злочинцями", - розповів Резніков.
Доповнення
До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.