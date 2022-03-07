Есть существенный прогресс в поставках оружия, врага ждет сюрприз – Резников

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"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов", - написал Резников.

Детали

По словам министра, Украина "перехватывает" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

"Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное - чтобы было удобно бить врага", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что украинские воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков.

"Действия наших артиллеристов в Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области. Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские воздушные силы. И отдельные менеджеры "Укрпочты", которые сбивают самолеты с российскими военными преступниками", - рассказал Резников.

Дополнения

В Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.