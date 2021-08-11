Є що запропонувати іншим країнам: в ООН Жінки позитивно оцінили науковий потенціал України

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Київ • УНН

 • 28252 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українські жінки-вчені можуть багато чого запропонувати світу, у цьому контексті Україна має величезний потенціал. Про це УНН розповіла представниця ООН Жінки в Україні Еріка Квапілова на відкритті виставки “Наука — це вона” у МЗС України.

Цитата:

“Я вітаю Україну, де так багато прекрасних жінок-учених. Вони, безумовно, вносять великий вклад не лише в науку і економіку України, а й у світову науку. Я б сказала, так тримати. Ми повинні бачити набагато більше молодих жінок, які цікавляться дисциплінами STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics — ред.) і наукою. Україна має величезний потенціал і багато що може запропонувати багатьом країнам”, — розповіла Квапілова.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, де Україні варто було б поліпшити умови для жінок-учених, співрозмовниця агентства відзначила, що кожна країна має простір для вдосконалення в залученні дівчат до технічних дисциплін.

Квапілова зазначила, що не може назвати жодної країни, у якій в цій сфері справи йдуть дуже вже добре. Так, з її слів, у середньому лише 30% жінок у всьому світі займаються наукою. У деяких дисциплінах, таких як IT, цей показник становить усього 3%.

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“Ви знаєте, багато дівчат не думають про вивчення STEM-дисциплін або про те, щоб стати інженерами, через свою стать, через те, що вони — дівчата. Тому, зламати стереотипи і допомогти зруйнувати стереотипи — це перше. А також інвестування в освіту дівчаток, заохочення дівчаток до вивчення дисциплін STEM, поліпшення лабораторій. Так що, якщо жінки хочуть бути вченими, вони також хочуть мати кращі умови праці”, — говорить вона.

Також, за словами представниці ООН Жінки, багато стимулів виходять від приватного сектора.

Вона зазначила, що влаштована у Києві виставка “Наука — це вона” — дуже корисна, тому що допомагає ламати стереотипи про жінок в науці, що є першочерговим кроком.

Про виставку

“Наука — це вона” — це сучасна освітня арт-ініціатива, яка реалізується благодійним проектом STEM is FEM за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) і ООН Жінки в Україні в межах глобальної кампанії “Покоління рівності”, присвяченій питанням гендерної рівності і розширенню прав і можливостей жінок.

На виставці представлять портрети 12 видатних українських жінок-вчених та 12 есе, присвячених досягненням кожної з них.

Додамо

За результатами виконання Україною міжнародних зобов’язань за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, оприлюдненими в квітні 2021 року, у країні вдалося зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, а також скоротити гендерну нерівність. Зокрема, зросло представництво жінок у парламенті, місцевих радах обласного, міських та районних рівнів, чому сприяло введення гендерних квот.

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