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Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні до Харкова прибули тести на коронавірус, про поставку яких Олександр Ярославський, власник і президент DCH, домовився з китайським мільярдером Джеком Ма, передає УНН.

Нам стало відомо, які саме тести прибули до міста завдяки Ярославському. Йдеться про ПЛР-тести, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і застосовуються в лабораторних умовах.

На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. За допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антиген. По суті, тест-система - це пластикова касета, запечатана в індивідуальний пакет, в лунках якої проводиться аналіз.

Олександр Ярославський так прокоментував цю подію.

"Я виконав свою особисту обіцянку Президенту України і передав від сім'ї Ярославських 2 млн дол. На закупівлю товарів медичного призначення. До Харкова доставлено безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто вжиті найважливіші заходи екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі - особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації - справа, перш за все, за місцевою владою", - сказав він.

Бізнесмен також додав, що продовжує тримати ситуацію на контролі і за необхідності готовий підключатися в міру надходження запитів органів держвлади.

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