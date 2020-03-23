Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109351 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119884 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102409 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106441 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106890 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130521 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Киев  •  УНН

 • 11390 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма, передает УНН.

Нам стало известно, какие именно тесты прибыли в город благодаря Ярославскому. Речь идет о ПЦР-тестах, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система — это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

Александр Ярославский так прокомментировал это событие.

“Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских 2 млн долл. на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше — особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации — дело, прежде всего, за местными властями”, — сказал он.

Бизнесмен также добавил, что продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.

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