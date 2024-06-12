Франція, Туреччина та Японія планують спільні проєкти з Одещиною - Кіпер

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Київ • УНН

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Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер провів у Берліні два плідних робочих дні, зосередившись на проектах післявоєнної відбудови, економічній та енергетичній підтримці, а також обговоривши співпрацю з різними міжнародними партнерами та компаніями.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відвідав з робочою поїздкою Берлін, передає УНН.

Два плідних робочих дні у Берліні. Зосередили зусилля на проєктах повоєнної відбудови, підтримки економіки та енергетики. Провели перемовини з членом регіональної ради Окситанії Себастьяном Денажа. Підтвердили наміри між регіонами про співпрацю у напрямі будівництва укриттів у закладах освіти та подальше підписання меморандуму 

- пише він.

Крім того, делегація домовилася з представниками Neo-Eco (французька компанія з переробки відходів) про зустріч в Одесі для обговорення реалізації проєкту на території області за підтримки партнерського регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег.

"Існуючі домовленості також обговорили з представником Міністерства Європи та закордонних справ Франції", - інформує Кіпер

З представниками турецької компанії Çalık Holding українська сторона обговорила потенційну реалізацію проєктів у сфері енергетики.

"Не оминули увагою й наш агросектор. З представником японської компанії Kim&Chang обговорили можливість отримати кредитування на проєкти відновлення меліоративних систем на півдні Одещини, а з генеральним директором Sagri - інноваційні рішення у сфері сільського господарства. З нашим партнером Вільним ганзейським містом Бремен відзначили першу річницю співробітництва новими планами, зокрема у підтримці закладів культури", - пише Кіпер.

Також очільник Одеської облдержадміністрації мав зустрічі з представниками KOICA, Zaha Hadid Architects, регіональним менеджером німецької компанії Notus Energy в Україні, генеральним директором Panasonic Україна.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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