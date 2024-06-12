Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочей поездкой Берлин, передает УНН.

Два плодотворных рабочих дня в Берлине. Сосредоточили усилия на проектах послевоенного восстановления, поддержки экономики и энергетики. Провели переговоры с членом регионального совета Окситании Себастьяном Денажа. Подтвердили намерения между регионами о сотрудничестве в направлении строительства укрытий в учебных заведениях и дальнейшее подписание меморандума - пишет он.

Кроме того, делегация договорилась с представителями Neo-Eco (французская компания по переработке отходов) о встрече в Одессе для обсуждения реализации проекта на территории области при поддержке партнерского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

"Существующие договоренности также обсудили с представителем Министерства Европы и иностранных дел Франции", - информирует Кипер

С представителями турецкой компании Çalık Holding украинская сторона обсудила потенциальную реализацию проектов в сфере энергетики.

"Не обошли вниманием и наш агросектор. С представителем японской компании Kim&Chang обсудили возможность получить кредитование на проекты восстановления мелиоративных систем на юге Одесской области, а с генеральным директором Sagri - инновационные решения в сфере сельского хозяйства.

С нашим партнером Свободным ганзейским городом Бремен отметили первую годовщину сотрудничества новыми планами, в частности в поддержке учреждений культуры", - пишет Кипер.

Также глава Одесской облгосадминистрации встретился с представителями KOICA, Zaha Hadid Architects, региональным менеджером немецкой компании Notus Energy в Украине, генеральным директором Panasonic Украина.