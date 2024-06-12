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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Франция, Турция и Япония планируют совместные проекты с Одесской областью - Кипер

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 18:25  •  22676 просмотра

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Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел в Берлине два плодотворных рабочих дня, сосредоточившись на проектах послевоенного восстановления, экономической и энергетической поддержке, а также обсудив сотрудничество с различными международными партнерами и компаниями.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочей поездкой Берлин, передает УНН.

Два плодотворных рабочих дня в Берлине. Сосредоточили усилия на проектах послевоенного восстановления, поддержки экономики и энергетики. Провели переговоры с членом регионального совета Окситании Себастьяном Денажа. Подтвердили намерения между регионами о сотрудничестве в направлении строительства укрытий в учебных заведениях и дальнейшее подписание меморандума 

- пишет он.

Кроме того, делегация договорилась с представителями Neo-Eco (французская компания по переработке отходов) о встрече в Одессе для обсуждения реализации проекта на территории области при поддержке партнерского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

"Существующие договоренности также обсудили с представителем Министерства Европы и иностранных дел Франции", - информирует Кипер

С представителями турецкой компании Çalık Holding украинская сторона обсудила потенциальную реализацию проектов в сфере энергетики.

"Не обошли вниманием и наш агросектор. С представителем японской компании Kim&Chang обсудили возможность получить кредитование на проекты восстановления мелиоративных систем на юге Одесской области, а с генеральным директором Sagri - инновационные решения в сфере сельского хозяйства.

С нашим партнером Свободным ганзейским городом Бремен отметили первую годовщину сотрудничества новыми планами, в частности в поддержке учреждений культуры", - пишет Кипер.

Также глава Одесской облгосадминистрации встретился с представителями KOICA, Zaha Hadid Architects, региональным менеджером немецкой компании Notus Energy в Украине, генеральным директором Panasonic Украина.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономикаполитика
ukrainaУкраина
berlinБерлин
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polshaПольша
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