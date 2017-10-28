Ярмоленко забив другий гол в німецькій Бундеслізі

Рахунок у зустрічі був відкритий на 19 хвилині, коли кіпер "джмелів" Бюркі збив супротивника, за що арбітр призначив пенальті, який реалізував Жонатас. Менше 10 хвилин знадобилося аби відігратися – Загаду на підступах до штрафної обробив м'яч та відправив його у сітку воріт. Африканський півзахисник Бебу забив гол, який дозволив "Ганноверу" піти на перерву у ролі лідера (2:1).

Примітно, що у першій половині Ярмоленко відпрацьовував у захисті, одного разу вибивши у підкаті м'яч на правій бровці захисту. Крім того, українець мав змогу відзначитися, але його удар без опіки з 5-ти метрів пройшовся над поперечкою.

Після поновлення гри Ярмоленко пробив зльоту з лінії штрафного у нижній кут воріт "Ганновера" – воротар господарів був безсилим. Однак, згодом за підніжку вилучення отримав автор першого м'ячу "джмелів" Загаду, а далі голи за "Ганновера" забив Клаус і дубль зробив Бебу – 3:2.

Варто відзначити, що Ярмоленко провів на полі 74 хвилини і був замінений на Андре Шюррле.

Зауважимо, що українець забив другий м'яч у Бундеслізі та довів загальне число голів за "Борусію" до 4-х.