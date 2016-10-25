Ярмарок вакансій розпочався на станції метро "Дарниця" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На станції метро “Дарниця” розпочав роботу ярмарок вакансій найбільших підприємств Києва та області, захід відбуватиметься з 25 до 27 жовтня з 10:00 до 17:00 та 28 жовтня з 10:00 до 16:00. Про це УНН повідомили в Держслужбі зайнятості.
“Це досить нестандартний підхід, адже вперше ми проводимо ярмарок у такому незвичному місці. Впродовж 4 днів понад 50 великих підприємств Києва та області будуть демонструвати свої вакансії і запрошуватимуть на роботу усіх бажаючих пасажирів”, — сказав заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.
За його словами, сьогодні в Україні на одне офіційне робоче місце претендує до шести безробітних. Водночас, великі підприємства Києва та області постійно відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів, зокрема, робітничих професій.
“Щодня станцією „Дарниця“ користуються майже 50 тисяч людей, які зможуть підібрати собі нову роботу по дорозі на зустріч чи додому”, — зазначив заступник начальника КП “Київський метрополітен” Валерій Гавриленко.
Він додав, що київський метрополітен також запрошує працівників у свій 7,5 тисячний колектив.
Під час заходу свої вакансії представляють такі роботодавці, як “Нова пошта”, “Ощадбанк”, автозаправки “WOG”, мережі “МЕТРО Кеш енд Кері”, “Фокстрот”, “Фоззі-Фуд”, завод ЗБК імені Ковальської, завод “МАЯК”, завод “Радар”, завод “Арсенал”, “Київпастранс” та інші.