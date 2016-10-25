Ярмарка вакансий началась на станции метро "Дарница" в Киеве

"Это довольно нестандартный подход, ведь впервые мы проводим ярмарку в таком необычном месте. В течение 4 дней более 50 крупных предприятий Киева и области будут демонстрировать свои вакансии и приглашать на работу всех желающих пассажиров", - сказал заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

По его словам, сегодня в Украине на одно официальное рабочее место претендует до шести безработных. В то же время, крупные предприятия Киева и области постоянно испытывают дефицит квалифицированных кадров, в частности, рабочих профессий.

"Ежедневно станцией "Дарница" пользуются почти 50 тысяч человек, которые смогут подобрать себе новую работу по дороге на встречу или домой", - отметил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко.

Он добавил, что киевский метрополитен также приглашает работников в свой 7,5 тысячный коллектив.

Во время мероприятия свои вакансии представляют такие работодатели, как "Новая почта", "Ощадбанк", автозаправки "WOG", сети "МЕТРО Кэш энд Керри", "Фокстрот", "Фоззи-Фуд", завод ЖБК имени Ковальской, завод "МАЯК", завод "Радар", завод "Арсенал", "Киевпастранс" и другие.