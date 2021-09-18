Японію накрив Тайфун
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Люди на території всієї Японії готуються до потенційно катастрофічних погодних умов. Тайфун №14 звільнив проливні дожди та сильні вітри у західних та центральних районах країни. Про це інформує NHK, пише УНН.
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У п’ятницю ввечері тайфун накрив побережжя острова Кюсю і продовжує переміщатися у східному напрямку.
Офіційні представники закликають людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, побоюватися зсувів і повеней. Станом на 6 годині 30 хвилин ранку в суботу наказ про евакуацію охопив приблизно 400 осіб.
Тайфун призводить до порушення роботи транспортних систем. Рух на деяких маршрутах швидкісних супер-експресів Сінкансен і місцевих залізничних лініях було призупинено. У суботу було скасовано понад 30 авіарейсів.
Вважають, що тайфун № 14 ослабне рано вранці в неділю. Офіційні представники повідомляють, що людям необхідно продовжувати залишатися напоготові на випадок можливих повеней.
Нагадаємо
Тайфун “Чанту” викликав повінь на півночі Філіппін, тисячі людей евакуйовано.