Японія зареєструвала найтеплішу весну за всю історію спостережень

Деталі

За даними Японського метеорологічного агентства, температура в березні, квітні та травні була на 1,59 градуса за Цельсієм вищою за середню з 1898 року.

"Глобальне потепління зробило такі рекордні температури частішими, і очікується, що вони стануть ще більш поширеними в майбутньому в міру прогресування глобального потепління", - йдеться в повідомленні.

Агентство додало, що середня температура поверхні моря навколо Японії в ті самі місяці була третьою за величиною, зареєстрованою з 1982 року.

Доповнення

Минулого місяця Організація Об'єднаних Націй заявила, що майже напевно 2023–2027 роки стануть найтеплішим п'ятирічним періодом за всю історію спостережень. Почасти це пов'язано з ймовірністю того, що погодне явище Ель-Ніньо розвиватиметься в найближчі місяці, що призведе до підвищення глобальної температури.

Ель-Ніньо — природна кліматична картина, зазвичай пов'язана з підвищенням температури в усьому світі, а також із посухою в деяких частинах світу та зливами в інших місцях — востаннє спостерігалася у 2018–2019 роках.

Більшість Південної та Південно-Східної Азії страждають через весняну спеку. Рекорди б'ються по всьому регіону, і в понеділок у Шанхаї був найспекотніший травневий день більш ніж за 100 років, побивши попередній максимум на цілий градус.

Вчені кажуть, що зміна клімату збільшує ризик сильних дощів у Японії та інших країнах, тому що тепліша атмосфера утримує більше води. Сильний дощ у 2021 році спровокував руйнівний зсув в центральному курортному місті Атамі, який забрав життя 27 людей. А у 2018 році повені та зсуви забрали життя понад 200 людей на заході Японії під час щорічного сезону дощів у країні.

Японія є нинішнім президентом G7, яка цього року зобов'язалася прискорити поетапну відмову від викопного палива, яке нагріває планету.

Однак групі провідних економік не вдалося домовитися про будь-які нові терміни припинення використання забруднюючих джерел енергії, таких як вугілля.