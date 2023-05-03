Світ має готуватися до Ель-Ніньо та нових температурних рекордів - ООН

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Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що, за її оцінками, існує 60-відсоткова ймовірність того, що Ель-Ніньо розвинеться до кінця липня, і 80-відсоткова ймовірність, що це станеться до кінця вересня.

"Це змінить погодні та кліматичні умови в усьому світі", - заявив журналістам у Женеві Вілфран Муфума Окіа, голова регіонального відділу ВМО з прогнозування клімату.

Ель-Ніньо, який є природним кліматичним режимом, зазвичай пов'язаний з посиленням спеки в усьому світі, а також із посухою в деяких частинах світу та зливами в інших місцях, востаннє спостерігався у 2018–2019 роках.

Однак з 2020 року на світ обрушився Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньо, що охолоджує.

Проте ООН заявила, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, незважаючи на те, що охолоджувальний ефект Ла-Нінья розтягнувся майже на половину цього періоду.

Ла-Нінья «виступило як тимчасове гальмо глобального підвищення температури», заявив у своїй заяві голова ВМО Петтері Таалас.

Тепер, за його словами, «світ має підготуватися до розвитку Ель-Ніньо».

Очікуване потепління клімату, за його словами, «швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління та підвищить ймовірність побиття температурних рекордів».

На даному етапі немає жодних вказівок на силу або тривалість Ель-Ніньо, що насувається.

Останній вважався дуже слабким, а попередній, між 2014 та 2016 роками, вважався одним із найсильніших за всю історію з жахливими наслідками.

ВМО зазначила, що 2016 рік був «найтеплішим роком за всю історію спостережень через «подвійний удар» дуже потужного явища Ель-Ніньо та антропогенного потепління через парникові гази».

Оскільки вплив Ель-Ніньо на глобальні температури зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році, йдеться у повідомленні.

Таалас підкреслив, що очікуване прибуття Ель-Ніньо може мати деякі позитивні наслідки, зазначивши, що воно «може дати перепочинок від посухи на Африканському Розі та інших наслідків, пов'язаних із Ла-Нінья».

ВМО заявила, що не існує двох однакових явищ Ель-Ніньо, і їх наслідки частково залежать від пори року.

Доповнення

Кліматична картина виникає в середньому кожні два-сім років і триває від дев'яти до 12 місяців.

Зазвичай це пов'язано з підвищенням температури поверхні океану у центральній та східній тропічній частині Тихого океану.

Збільшення кількості опадів зазвичай спостерігається у деяких частинах південної частини Південної Америки, південної частини Сполучених Штатів, Африканського Рогу та Центральної Азії, тоді як сильні посухи можуть спостерігатися в Австралії, Індонезії та деяких частинах південної Азії.

За даними ВМО, влітку в північній півкулі тепла вода Ель-Ніньо може викликати урагани в центральній і східній частинах Тихого океану, перешкоджаючи утворенню ураганів в Атлантичному басейні.