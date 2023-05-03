Мир должен готовиться к Эль-Ниньо и новым температурным рекордам - ООН

Детали

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что, по ее оценкам, существует 60-процентная вероятность того, что Эль-Ниньо разовьется до конца июля, и 80-процентная вероятность, что это произойдет до конца сентября.

"Это изменит погодные и климатические условия по всему миру", - заявил журналистам в Женеве Уилфран Муфума Окиа, глава регионального отдела ВМО по прогнозированию климата.

Эль-Ниньо, являющийся естественным климатическим режимом, обычно связан с усилением жары во всем мире, а также с засухой в некоторых частях мира и ливнями в других местах, последний раз наблюдался в 2018–2019 годах.

Однако с 2020 года на свет обрушился Ла-Нинья — охлаждающая противоположность Эль-Ниньо.

Тем не менее, ООН заявила, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, несмотря на то, что охлаждающий эффект Ла-Нинья растянулся почти на половину этого периода.

Ла-Нинья «выступил как временный тормоз глобального повышения температуры», заявил в своем заявлении глава ВМО Петтери Таалас.

Теперь, по его словам, «мир должен подготовиться к развитию Эль-Ниньо».

Ожидаемое потепление климата, по его словам, «скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и повысит вероятность температурных рекордов».

На данном этапе нет никаких указаний на надвигающуюся силу или продолжительность Эль-Ниньо. Последний считался очень слабым, а предыдущий, между 2014 и 2016 годами, считался одним из самых сильных за всю историю с ужасающими последствиями.

ВМО отметила, что 2016 год был «самым теплым годом за всю историю наблюдений из-за «двойного удара» очень мощного явления Эль-Ниньо и антропогенного потепления через парниковые газы».

Поскольку влияние Эль-Ниньо на глобальные температуры обычно проявляется через год после его появления, влияние, вероятно, будет наиболее очевидно в 2024 году, говорится в сообщении.

Таалас подчеркнул, что ожидаемое прибытие Эль-Ниньо может иметь некоторые положительные последствия, отметив, что оно «может дать передышку от засухи на Африканском Роге и других последствий, связанных с Ла-Нинья».

ВМО заявила, что не существует двух одинаковых явлений Эль-Ниньо, и их последствия частично зависят от времени года.

Дополнение

Климатическая картина возникает в среднем каждые два-семь лет и длится от 9 до 12 месяцев.

Как правило, это связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

Увеличение количества осадков обычно наблюдается в некоторых частях южной части Южной Америки, южной части Соединенных Штатов, Африканского Рога и Центральной Азии, в то время как сильные засухи могут наблюдаться в Австралии, Индонезии и некоторых частях южной Азии.

По данным ВМО, летом в северном полушарии теплая вода Эль-Ниньо может вызвать ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана, препятствуя образованию ураганов в Атлантическом бассейне.