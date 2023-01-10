Останні 8 років були найтеплішими за всю історію спостережень у світі - кліматичний моніторинг ЄС

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За даними Служби зміни клімату Copernicus, середні температури у 2022 році, коли стався каскад безпрецедентних стихійних лих, які стали більш ймовірними та смертоносними через зміну клімату, роблять його п'ятим найтеплішим роком з моменту початку реєстрації у 19 столітті.

Пакистан і північ Індії постраждали від двомісячної весняної спеки зі стійкими температурами значно вище 40 градусів за Цельсієм, за якими послідувала повінь у Пакистані, що охопила третину країни.

Франція, Велика Британія, Іспанія та Італія встановили нові рекорди середньої температури на 2022 рік, а Європа загалом пережила другий найспекотніший рік за всю історію, йдеться у річному звіті Copernicus.

За останні 30 років європейські температури збільшилися більш ніж удвічі порівняно із середнім глобальним показником, при цьому у цьому регіоні спостерігаються найвищі темпи зростання серед усіх континентів земної кулі.

На великих ділянках Близького Сходу, Китаю, Центральної Азії та Північної Африки також спостерігалося безпрецедентне тепло в середньому протягом 2022 року.

Китай та Західна Європа повідомили про негативний вплив погодних умов на сільське господарство, річковий транспорт та управління енергетикою.

Минулого року у полярних регіонах Землі також спостерігалися рекордні температури.

Далека станція Схід глибоко у внутрішніх районах Східної Антарктиди зафіксувала мінус 17,7°C, що є найтеплішим показником за всю її 65-річну історію.

На іншому кінці земної кулі, у Гренландії, вересневі температури були на 8 градусів вище за середню, що прискорило втрату льодовикового щита, що стало основною причиною підвищення рівня моря.

За даними Copernicus, найспекотнішими роками за всю історію спостережень у світі на даний момент є 2016, 2017, 2019 і 2020 роки.

Атмосферні концентрації двох основних парникових газів, що викликають глобальне потепління, - двоокису вуглецю (CO2) і метану (CH4) - також продовжували зростати до рекордних рівнів протягом десятиліть. Рівень CO2 виріс до 417 частин на мільйон — найвищого рівня за понад два мільйони років. Метан піднявся до 1894 частин на мільярд, рівня, небаченого за 800 000 років.