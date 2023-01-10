Последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире – климатический мониторинг ЕС

Детали

По данным Службы изменения климата Copernicus, средние температуры в 2022 году, когда произошел каскад беспрецедентных стихийных бедствий, которые стали более вероятными и смертоносными из-за изменения климата, делают его пятым теплым годом с момента начала регистрации в 19 веке.

Пакистан и север Индии пострадали от двухмесячной весенней жары со стойкими температурами значительно выше 40 градусов по Цельсию, за которыми последовало наводнение в Пакистане, охватившей треть страны.

Франция, Великобритания, Испания и Италия установили новые рекорды средней температуры на 2022 год, а Европа пережила второй самый жаркий год за всю историю, говорится в годовом отчете Copernicus.

За последние 30 лет европейские температуры увеличились более чем вдвое по сравнению со средним глобальным показателем, при этом в этом регионе наблюдаются самые высокие темпы роста среди всех континентов земного шара.

На больших участках Ближнего Востока, Китая, Центральной Азии и Северной Африки также наблюдалось беспрецедентное тепло в среднем в течение 2022 года.

Китай и Западная Европа сообщили о негативном влиянии погодных условий на сельское хозяйство, речной транспорт и управление энергетикой.

В прошлом году в полярных регионах Земли также наблюдались рекордные температуры.

Самая дальняя станция Восток глубоко во внутренних районах Восточной Антарктиды зафиксировала минус 17,7°C, что является самым теплым показателем за всю ее 65-летнюю историю.

На другом конце земного шара, в Гренландии, сентябрьские температуры были на 8 градусов выше среднего, что ускорило потерю ледникового щита, что стало основной причиной повышения уровня моря.

По данным Copernicus, самыми жаркими годами за всю историю наблюдений в мире на данный момент являются 2016, 2017, 2019 и 2020 годы.

Атмосферные концентрации двух основных парниковых газов, вызывающих глобальное потепление – двуокиси углерода (CO2) и метана (CH4) – также продолжали расти до рекордных уровней в течение десятилетий. Уровень CO2 вырос до 417 частей на миллион — наивысшего уровня более чем за два миллиона лет. Метан поднялся до 1894 частей на миллиард, уровня, невиданного за 800 000 лет.