Последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире – климатический мониторинг ЕС

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20930 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77672 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118433 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117922 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267548 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133211 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121868 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372463 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83772 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136479 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17342 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13156 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12826 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12153 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14439 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267548 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293686 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372463 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348030 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395239 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77851 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111669 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130934 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170539 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79764 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире – климатический мониторинг ЕС

Киев • УНН

 • 505878 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, даже учитывая холодное влияние погодных условий Ла-Нинья с 2020 года, сообщила во вторник служба мониторинга климата Европейского союза, передает УНН.

Последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире – климатический мониторинг ЕС

Детали

По данным Службы изменения климата Copernicus, средние температуры в 2022 году, когда произошел каскад беспрецедентных стихийных бедствий, которые стали более вероятными и смертоносными из-за изменения климата, делают его пятым теплым годом с момента начала регистрации в 19 веке.

Пакистан и север Индии пострадали от двухмесячной весенней жары со стойкими температурами значительно выше 40 градусов по Цельсию, за которыми последовало наводнение в Пакистане, охватившей треть страны.

Франция, Великобритания, Испания и Италия установили новые рекорды средней температуры на 2022 год, а Европа пережила второй самый жаркий год за всю историю, говорится в годовом отчете Copernicus.

За последние 30 лет европейские температуры увеличились более чем вдвое по сравнению со средним глобальным показателем, при этом в этом регионе наблюдаются самые высокие темпы роста среди всех континентов земного шара.

На больших участках Ближнего Востока, Китая, Центральной Азии и Северной Африки также наблюдалось беспрецедентное тепло в среднем в течение 2022 года.

Китай и Западная Европа сообщили о негативном влиянии погодных условий на сельское хозяйство, речной транспорт и управление энергетикой.

В прошлом году в полярных регионах Земли также наблюдались рекордные температуры.

Самая дальняя станция Восток глубоко во внутренних районах Восточной Антарктиды зафиксировала минус 17,7°C, что является самым теплым показателем за всю ее 65-летнюю историю.

На другом конце земного шара, в Гренландии, сентябрьские температуры были на 8 градусов выше среднего, что ускорило потерю ледникового щита, что стало основной причиной повышения уровня моря.

По данным Copernicus, самыми жаркими годами за всю историю наблюдений в мире на данный момент являются 2016, 2017, 2019 и 2020 годы.

Атмосферные концентрации двух основных парниковых газов, вызывающих глобальное потепление – двуокиси углерода (CO2) и метана (CH4) – также продолжали расти до рекордных уровней в течение десятилетий. Уровень CO2 вырос до 417 частей на миллион — наивысшего уровня более чем за два миллиона лет. Метан поднялся до 1894 частей на миллиард, уровня, невиданного за 800 000 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60