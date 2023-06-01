Япония зарегистрировала самую теплую весну за всю историю наблюдений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Япония пережила самую теплую весну этого года, сообщило в четверг национальное метеорологическое агентство. Парниковые газы и Эль-Ниньо вызывают резкое повышение температуры во всем мире. Об этом УНН пишет со ссылкой на Korea Times.
Детали
По данным Японского метеорологического агентства, температура в марте, апреле и мае была на 1,59 градуса по Цельсию выше средней с 1898 года.
"Глобальное потепление сделало такие рекордные температуры более частыми, и ожидается, что они станут еще более распространенными в будущем по мере прогрессирования глобального потепления", - говорится в сообщении.
Агентство добавило, что средняя температура поверхности моря вокруг Японии в те же месяцы была третьей по величине, зарегистрированной с 1982 года.
Дополнение
В прошлом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что почти наверняка 2023–2027 годы станут самым теплым пятилетним периодом за всю историю наблюдений. Отчасти это связано с вероятностью того, что погодное явление Эль-Ниньо будет развиваться в ближайшие месяцы, что приведет к повышению глобальной температуры.
Эль-Ниньо — естественная климатическая картина, обычно связанная с повышением температуры во всем мире, а также с засухой в некоторых частях мира и ливнями в других местах — в последний раз наблюдалась в 2018–2019 годах.
Большинство стран Южной и Юго-Восточной Азии страдают от весенней жары. Рекорды бьются по всему региону, и в понедельник в Шанхае был самый жаркий майский день более чем за 100 лет, побив предыдущий максимум на целый градус.
Ученые говорят, что изменение климата увеличивает риск сильных дождей в Японии и других странах, потому что более теплая атмосфера удерживает больше воды. Сильный дождь в 2021 году спровоцировал разрушительный оползень в центральном курортном городе Атами, который унес жизни 27 человек. А в 2018 году наводнения и оползни унесли жизни более 200 человек на западе Японии во время ежегодного сезона дождей в стране.
Япония является нынешним президентом G7, которая в этом году обязалась ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, которое нагревает планету.
Однако группе ведущих экономик не удалось договориться о каких-либо новых сроках прекращения использования загрязняющих источников энергии, таких как уголь.