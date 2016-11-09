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Японія запустить на Вінничині пілотний проект зі створення бази геопросторових даних

Японія запустить на Вінничині пілотний проект зі створення бази геопросторових даних

Київ • УНН

 • 8590 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Вінничині Японське агентство міжнародного співробітництва запровадить проект зі створення інфраструктури геопросторових даних, що зможе стати прототипом для охоплення усієї території України. Про це під час конференції повідомив посол Японії в Україні Шігекі Сумі, передає кореспондент УНН.

"Цей проет зі створення національної інфраструктури геопросторових даних зможе стати прототипом для майбутньої оцінки географічної реальності, що зможе допомогти як сільськогосподарському сектору, так і будівельній галузі України, адже за допомогою прототипу ви зможете отримати основоположні дані не лише всередині України, а і з інших країн. Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) впроваджує цей проект у пілотному регіоні, безумовно, після його завершення з боку JICA його буде поширено на інші регіони України",- сказав посол.

Зазначимо, що пілотний проект реалізуватиметься у Вінницькій області на території площею 10 -12 кв. км. Вже була проведена аерофотозйомка пілотної території, визначений базовий набір даних, які необхідні для створення прототипу НІГД.

У рамках проекту буде зібрана інформація про межі та кордони одиниць адміністративно-територіального устрою, рельєф, гідрографічні об'єкти та гідротехнічні споруди, населені пункти, будівлі та споруди, транспортну мережу, інженерні комунікації, рослинність та грунти, а також кадастрова інформація, географічні назви об'єктів, дані Державної геодезичної мережі на зазначені території.

Наразі японська сторона готує тендер на закупівлю обладнання для функціонування прототипу системи НІГД, а в перспективі - його розширення на всю територію України.

Українські Національні Новини

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