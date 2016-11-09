Япония запустит в Винницкой области пилотный проект по созданию базы геопространственных данных

"Этот проет по созданию национальной инфраструктуры геопространственных данных сможет стать прототипом для будущей оценки географической реальности, сможет помочь как сельскохозяйственному сектору, так и строительной отрасли Украины, ведь с помощью прототипа вы сможете получить основополагающие данные не только внутри Украины, но и из других стран. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) внедряет этот проект в пилотном регионе, безусловно, после его завершения со стороны JICA он будет распространен на другие регионы Украины", - сказал посол.

Отметим, что пилотный проект будет реализовываться в Винницкой области на территории площадью 10-12 кв. км. Уже была проведена аэрофотосъемка пилотной территории, определен базовый набор данных, которые необходимы для создания прототипа НИГД.

В рамках проекта будет собрана информация о границах и границах единиц административно-территориального устройства, рельефе, гидрографических объектах и гидротехнических сооружениях, населенных пунктах, зданиях и сооружениях, транспортной сети, инженерных коммуникациях, растительности и почве, а также кадастровая информация, географические названия объектов, данные Государственной геодезической сети на указанные территории.

Сейчас японская сторона готовит тендер на закупку оборудования для функционирования прототипа системы НИГД, а в перспективе - его расширение на всю территорию Украины.