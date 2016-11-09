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Япония запустит в Винницкой области пилотный проект по созданию базы геопространственных данных

Япония запустит в Винницкой области пилотный проект по созданию базы геопространственных данных

Киев • УНН

 • 8589 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Винницкой области Японское агентство международного сотрудничества введет проект по созданию инфраструктуры геопространственных данных, который сможет стать прототипом для охвата всей территории Украины. Об этом во время конференции сообщил посол Японии в Украине Шигеки Суми, передает корреспондент УНН.

"Этот проет по созданию национальной инфраструктуры геопространственных данных сможет стать прототипом для будущей оценки географической реальности, сможет помочь как сельскохозяйственному сектору, так и строительной отрасли Украины, ведь с помощью прототипа вы сможете получить основополагающие данные не только внутри Украины, но и из других стран. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) внедряет этот проект в пилотном регионе, безусловно, после его завершения со стороны JICA он будет распространен на другие регионы Украины", - сказал посол.

Отметим, что пилотный проект будет реализовываться в Винницкой области на территории площадью 10-12 кв. км. Уже была проведена аэрофотосъемка пилотной территории, определен базовый набор данных, которые необходимы для создания прототипа НИГД.

В рамках проекта будет собрана информация о границах и границах единиц административно-территориального устройства, рельефе, гидрографических объектах и гидротехнических сооружениях, населенных пунктах, зданиях и сооружениях, транспортной сети, инженерных коммуникациях, растительности и почве, а также кадастровая информация, географические названия объектов, данные Государственной геодезической сети на указанные территории.

Сейчас японская сторона готовит тендер на закупку оборудования для функционирования прототипа системы НИГД, а в перспективе - его расширение на всю территорию Украины.

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