Японія та Китай домовилися про ефективну роботу військової гарячої лінії

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Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив журналістам після зустрічі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу в Сінгапурі, що він також висловив свою «серйозну заклопотаність» Лі з приводу спільних військових дій росії та Китаю навколо Японії.

Гаряча лінія між високопосадовцями Міністерства оборони Токіо та Пекіна почала працювати минулого місяця з метою зміцнення взаємної довіри та запобігання непередбаченим ситуаціям на морі та в повітрі. Дві країни спочатку домовилися відкрити гарячу лінію у 2007 році як основу Механізму морського та повітряного зв'язку, який Токіо та Пекін зрештою запустили у 2018 році.

За повідомленням міністерства оборони Японії, під час 40-хвилинних переговорів Хамада та Лі пообіцяли сприяти подальшому діалогу та обміну думками між своїми оборонними відомствами.

Що стосується Тайваню, Хамада сказав, що підкреслює «важливість миру та стабільності через Тайванську протоку».

Лі сказав Хамаді на зустрічі, частина якої була відкрита для ЗМІ, що Японія не повинна «направляти помилковий сигнал силам, які виступають за незалежність Тайваню», і не повинна «втручатися в тайванське питання».

Хамада та Лі зустрілися у кулуарах конференції з безпеки Shangri-La Dialogue Asia.

У той же день головнокомандувачі оборонних відомств Японії, США, Австралії та Філіппін домовилися активізувати співробітництво в галузі безпеки, щоб сприяти вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону на тлі зростаючої наполегливості Китаю на морі в регіоні.

Зустріч стала першою в історії переговорами на рівні міністрів оборони за участю всіх чотирьох країн.

Міністри «підтвердили, що мають бачення «вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», і колективно докладають зусиль для забезпечення того, щоб це бачення продовжувало процвітати», — повідомляє міністерство оборони Японії.

Доповнення

Між Філіппінами та Китаєм вже давно існує напруженість через багате на ресурси Південнокитайського моря. Нинішній уряд під керівництвом президента Фердинанда Маркоса-молодшого дотримується підходу, відмінного від підходу його попередника Родріго Дутерте, який прагнув тісніших зв'язків з Китаєм і пропонував розірвати оборонний пакт своєї країни з Вашингтоном.

Раніше цього року два азіатські союзники США домовилися працювати над підписанням договору, покликаного полегшити спільні навчання та взаємні візити між їхніми силами.

Токіо також надав патрульні кораблі Манілі та експортував до цієї країни з Південно-Східної Азії систему повітряного радара.