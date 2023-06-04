Япония и Китай договорились об эффективной работе военной горячей линии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Япония и Китай договорились, что они будут правильно использовать свою горячую линию обороны на фоне разногласий по поводу Тайваня и вторжения китайских судов в воды вблизи контролируемых Токио островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин. Об этом УНН пишет со ссылкой на Japan Times.
Детали
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил журналистам после встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре, что он также выразил свою «серьезную озабоченность» Ли по поводу совместных военных действий россии и Китая вокруг Японии.
Горячая линия между высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Токио и Пекина начала работать в прошлом месяце с целью укрепления взаимного доверия и предотвращения непредвиденных ситуаций на море и в воздухе. Две страны сначала договорились открыть горячую линию в 2007 году как основу Механизма морской и воздушной связи, который Токио и Пекин в конце концов запустили в 2018 году.
По сообщению министерства обороны Японии, во время 40-минутных переговоров Хамада и Ли пообещали способствовать дальнейшему диалогу и обмену мнениями между своими оборонными ведомствами.
Что касается Тайваня, Хамада сказал, что подчеркивает «важность мира и стабильности через Тайваньский пролив».
Ли сказал Хамаде на встрече, часть которой была открыта для СМИ, что Япония не должна «направлять ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня», и не должна «вмешиваться в тайваньский вопрос».
Хамада и Ли встретились в кулуарах конференции по безопасности Shangri-La Dialogue Asia.
В тот же день главнокомандующие оборонными ведомствами Японии, США, Австралии и Филиппин договорились активизировать сотрудничество в области безопасности, чтобы способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону на фоне растущей настойчивости Китая на море в регионе.
Встреча стала первыми в истории переговорами на уровне министров обороны с участием всех четырех стран.
Министры «подтвердили, что имеют видение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», и коллективно прилагают усилия для обеспечения того, чтобы это видение продолжало процветать», — сообщает министерство обороны Японии.
Дополнение
Между Филиппинами и Китаем уже давно существует напряженность из-за богатого ресурсами Южно-Китайского моря. Нынешнее правительство под руководством президента Фердинанда Маркоса-младшего придерживается подхода, отличного от подхода его предшественника Родриго Дутерте, который стремился к более тесным связям с Китаем и предлагал разорвать оборонный пакт своей страны с Вашингтоном.
Ранее в этом году два азиатских союзника США договорились работать над подписанием договора, призванного облегчить совместные учения и взаимные визиты между их силами.
Токио также предоставил патрульные корабли Маниле и экспортировал в эту страну из Юго-Восточной Азии систему воздушного радара.