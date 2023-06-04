Япония и Китай договорились об эффективной работе военной горячей линии

Детали

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил журналистам после встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре, что он также выразил свою «серьезную озабоченность» Ли по поводу совместных военных действий россии и Китая вокруг Японии.

Горячая линия между высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Токио и Пекина начала работать в прошлом месяце с целью укрепления взаимного доверия и предотвращения непредвиденных ситуаций на море и в воздухе. Две страны сначала договорились открыть горячую линию в 2007 году как основу Механизма морской и воздушной связи, который Токио и Пекин в конце концов запустили в 2018 году.

По сообщению министерства обороны Японии, во время 40-минутных переговоров Хамада и Ли пообещали способствовать дальнейшему диалогу и обмену мнениями между своими оборонными ведомствами.

Что касается Тайваня, Хамада сказал, что подчеркивает «важность мира и стабильности через Тайваньский пролив».

Ли сказал Хамаде на встрече, часть которой была открыта для СМИ, что Япония не должна «направлять ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня», и не должна «вмешиваться в тайваньский вопрос».

Хамада и Ли встретились в кулуарах конференции по безопасности Shangri-La Dialogue Asia.

В тот же день главнокомандующие оборонными ведомствами Японии, США, Австралии и Филиппин договорились активизировать сотрудничество в области безопасности, чтобы способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону на фоне растущей настойчивости Китая на море в регионе.

Встреча стала первыми в истории переговорами на уровне министров обороны с участием всех четырех стран.

Министры «подтвердили, что имеют видение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», и коллективно прилагают усилия для обеспечения того, чтобы это видение продолжало процветать», — сообщает министерство обороны Японии.

Дополнение

Между Филиппинами и Китаем уже давно существует напряженность из-за богатого ресурсами Южно-Китайского моря. Нынешнее правительство под руководством президента Фердинанда Маркоса-младшего придерживается подхода, отличного от подхода его предшественника Родриго Дутерте, который стремился к более тесным связям с Китаем и предлагал разорвать оборонный пакт своей страны с Вашингтоном.

Ранее в этом году два азиатских союзника США договорились работать над подписанием договора, призванного облегчить совместные учения и взаимные визиты между их силами.

Токио также предоставил патрульные корабли Маниле и экспортировал в эту страну из Юго-Восточной Азии систему воздушного радара.