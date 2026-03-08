$43.810.0050.900.00
19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16180 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 41629 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27232 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 26870 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25590 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36434 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79247 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43831 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43956 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Японія першою у світі схвалила лікування хвороби Паркінсона стовбуровими клітинами

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

В Японії схвалили терапію iPS-клітинами для лікування хвороби Паркінсона та серця. Нові препарати стануть доступними для пацієнтів влітку 2026 року.

Японія першою у світі схвалила лікування хвороби Паркінсона стовбуровими клітинами

Японський уряд надав офіційний дозвіл на використання новаторських методів терапії із застосуванням iPS-клітин для лікування хвороби Паркінсона та тяжкої серцевої недостатності. Очікується, що ці унікальні медичні продукти стануть доступними для пацієнтів уже влітку 2026 року. Про це повідомляє Medical Xpress, пише УНН.

Деталі

Фармацевтична компанія Sumitomo Pharma отримала ліцензію на препарат Amchepry, який передбачає пересадку спеціально вирощених клітин безпосередньо у мозок хворого для відновлення вироблення дофаміну.

Прорив у регенеративній медицині та нові технології

Окрім лікування нейродегенеративних розладів, Міністерство охорони здоров’я Японії схвалило розробку ReHeart – спеціальних м’язових пластин для серця від стартапу Cuorips.

Учені знайшли вбудовану зброю проти алергії на арахіс - людську слину07.03.26, 16:16 • 4008 переглядiв

Ця технологія дозволяє формувати нові кровоносні судини та відновлювати функції серцевого м’яза після важких уражень. В основі обох методів лежить відкриття Нобелівського лауреата Шіньї Яманаки, який навчився повертати зрілі клітини організму до стану стовбурових.

Я сподіваюся, що це принесе полегшення пацієнтам не лише в Японії, а й у всьому світі. Ми оперативно виконаємо всі процедури, щоб забезпечити безперебійне надходження препаратів

– заявив міністр охорони здоров’я Кенічіро Уено.

Результати досліджень та безпека методу

Клінічні випробування, проведені в Кіотському університеті, підтвердили безпечність та ефективність нової терапії. У дослідженні взяли участь пацієнти віком від 50 до 69 років, яким імплантували мільйони донорських клітин. Протягом двох років спостережень у піддослідних не виявили серйозних побічних ефектів, а у більшості пацієнтів спостерігалося помітне покращення рухових функцій.

Оскільки хвороба Паркінсона вражає близько 10 мільйонів людей на планеті, японське відкриття дає шанс на зупинку прогресування недуги, а не лише на тимчасове полегшення симптомів.

Науковці з Університету Ватерлоо розробили генетично модифіковані бактерії, що з'їдають ракові пухлини28.02.26, 05:57 • 5207 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Японія