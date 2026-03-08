Японія першою у світі схвалила лікування хвороби Паркінсона стовбуровими клітинами
В Японії схвалили терапію iPS-клітинами для лікування хвороби Паркінсона та серця. Нові препарати стануть доступними для пацієнтів влітку 2026 року.
Японський уряд надав офіційний дозвіл на використання новаторських методів терапії із застосуванням iPS-клітин для лікування хвороби Паркінсона та тяжкої серцевої недостатності. Очікується, що ці унікальні медичні продукти стануть доступними для пацієнтів уже влітку 2026 року. Про це повідомляє Medical Xpress, пише УНН.
Деталі
Фармацевтична компанія Sumitomo Pharma отримала ліцензію на препарат Amchepry, який передбачає пересадку спеціально вирощених клітин безпосередньо у мозок хворого для відновлення вироблення дофаміну.
Прорив у регенеративній медицині та нові технології
Окрім лікування нейродегенеративних розладів, Міністерство охорони здоров’я Японії схвалило розробку ReHeart – спеціальних м’язових пластин для серця від стартапу Cuorips.
Ця технологія дозволяє формувати нові кровоносні судини та відновлювати функції серцевого м’яза після важких уражень. В основі обох методів лежить відкриття Нобелівського лауреата Шіньї Яманаки, який навчився повертати зрілі клітини організму до стану стовбурових.
Я сподіваюся, що це принесе полегшення пацієнтам не лише в Японії, а й у всьому світі. Ми оперативно виконаємо всі процедури, щоб забезпечити безперебійне надходження препаратів
Результати досліджень та безпека методу
Клінічні випробування, проведені в Кіотському університеті, підтвердили безпечність та ефективність нової терапії. У дослідженні взяли участь пацієнти віком від 50 до 69 років, яким імплантували мільйони донорських клітин. Протягом двох років спостережень у піддослідних не виявили серйозних побічних ефектів, а у більшості пацієнтів спостерігалося помітне покращення рухових функцій.
Оскільки хвороба Паркінсона вражає близько 10 мільйонів людей на планеті, японське відкриття дає шанс на зупинку прогресування недуги, а не лише на тимчасове полегшення симптомів.
