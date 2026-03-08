Япония первой в мире одобрила лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками

Японское правительство официально разрешило использование инновационных методов терапии с применением iPS-клеток для лечения болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности. Ожидается, что эти уникальные медицинские продукты станут доступны для пациентов уже летом 2026 года. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Фармацевтическая компания Sumitomo Pharma получила лицензию на препарат Amchepry, который предусматривает пересадку специально выращенных клеток непосредственно в мозг больного для восстановления выработки дофамина.

Помимо лечения нейродегенеративных расстройств, Министерство здравоохранения Японии одобрило разработку ReHeart – специальных мышечных пластин для сердца от стартапа Cuorips.

Эта технология позволяет формировать новые кровеносные сосуды и восстанавливать функции сердечной мышцы после тяжелых поражений. В основе обоих методов лежит открытие Нобелевского лауреата Шиньи Яманаки, который научился возвращать зрелые клетки организма в состояние стволовых.

Я надеюсь, что это принесет облегчение пациентам не только в Японии, но и во всем мире. Мы оперативно выполним все процедуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление препаратов