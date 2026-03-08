Япония первой в мире одобрила лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками

$43.810.0050.900.00
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен
Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод
Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛА
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Александр Сырский
Али Хаменеи
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Япония первой в мире одобрила лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В Японии одобрили терапию iPS-клетками для лечения болезни Паркинсона и сердца. Новые препараты станут доступны для пациентов летом 2026 года.

Япония первой в мире одобрила лечение болезни Паркинсона стволовыми клетками

Японское правительство официально разрешило использование инновационных методов терапии с применением iPS-клеток для лечения болезни Паркинсона и тяжелой сердечной недостаточности. Ожидается, что эти уникальные медицинские продукты станут доступны для пациентов уже летом 2026 года. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Фармацевтическая компания Sumitomo Pharma получила лицензию на препарат Amchepry, который предусматривает пересадку специально выращенных клеток непосредственно в мозг больного для восстановления выработки дофамина.

Прорыв в регенеративной медицине и новые технологии

Помимо лечения нейродегенеративных расстройств, Министерство здравоохранения Японии одобрило разработку ReHeart – специальных мышечных пластин для сердца от стартапа Cuorips.

Ученые нашли встроенное оружие против аллергии на арахис — человеческую слюну07.03.26, 16:16 • 3992 просмотра

Эта технология позволяет формировать новые кровеносные сосуды и восстанавливать функции сердечной мышцы после тяжелых поражений. В основе обоих методов лежит открытие Нобелевского лауреата Шиньи Яманаки, который научился возвращать зрелые клетки организма в состояние стволовых.

Я надеюсь, что это принесет облегчение пациентам не только в Японии, но и во всем мире. Мы оперативно выполним все процедуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление препаратов

– заявил министр здравоохранения Кеничиро Уэно.

Результаты исследований и безопасность метода

Клинические испытания, проведенные в Киотском университете, подтвердили безопасность и эффективность новой терапии. В исследовании приняли участие пациенты в возрасте от 50 до 69 лет, которым имплантировали миллионы донорских клеток. В течение двух лет наблюдений у испытуемых не выявили серьезных побочных эффектов, а у большинства пациентов наблюдалось заметное улучшение двигательных функций.

Поскольку болезнь Паркинсона поражает около 10 миллионов человек на планете, японское открытие дает шанс на остановку прогрессирования недуга, а не только на временное облегчение симптомов.

Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли28.02.26, 05:57 • 5205 просмотров

Степан Гафтко

Япония