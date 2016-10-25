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Якість дитячого харчування держава має контролювати на двох рівнях — експерт

Якість дитячого харчування держава має контролювати на двох рівнях — експерт

Київ • УНН

 • 7983 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Держава має контролювати якість дитячого харчування на двох рівнях — якість та безпечність. Про це у авторській колонці написав національний експерт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Віталій Башинський, передає УНН.

На думку експерта, виробництво дитячого харчування та про діюче законодавство у цій сфері в Україні, повинна перевіряти Держпродспоживслужба.

“Сьогодні вона (Держпродспоживслужба — ред.) має для цього (перевірки виробництва дитячого харчування — ред.) всі інструменти, але є ряд законодавчих проектів, які ще має опрацювати це відомство і погодити із іншими центральними органами виконавчої влади”, — зазначив експерт.

За його словами, для того щоб створити спеціальні процедури для здійснення державного контролю і нагляду, держава, як гарант споживача у якості та безпечності того, що вона споживає, має контролювати якість виробництва дитячого харчування на двох рівнях.

“Перший рівень — це якість. Основна функція держави тут полягає у перевірці достовірності маркування. Бо якість — це відповідальність виробника. А головне завдання держави ― донести споживачу, що виробник не вводить його в оману. Тобто якщо він написав, що у цьому молоці немає рослинних жирів, то значить там їх і немає. Це і є показник якості. Якщо він написав, що воно складається із 50% рослинних жирів, і я хочу придбати таку продукцію, це не значить, що вона неякісна. Вона якісна, бо я повідомлений своєчасно про наявність пальмової олії у цьому продукті.

Другий рівень — безпечність. Тут „половинчастості“ бути не може. Це питання безкомпромісне. Якщо ми маємо мінімальні вимоги до безпечності, то кожен товар має їм відповідати на всі 100%”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Держпродспоживслужбі констатували, що третина товарів дитячого харчування на ринку країни є фальсифікатом.

Також нагадаємо, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні, і їх має розробити МОЗ.

Однак у МОЗ заявили, що не вбачають потреби у розробці відповідних норм.

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