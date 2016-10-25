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Качество детского питания государство должно контролировать на двух уровнях - эксперт

Качество детского питания государство должно контролировать на двух уровнях - эксперт

Киев • УНН

 • 7982 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Государство должно контролировать качество детского питания на двух уровнях - качество и безопасность. Об этом в авторской колонке написал национальный эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виталий Башинский, передает УНН.

По мнению эксперта, производство детского питания и о действующем законодательстве в этой сфере в Украине, должна проверять Госпродпотребслужба.

"Сегодня она (Госпродпотребслужба - ред.) имеет для этого (проверки производства детского питания - ред.) все инструменты, но есть ряд законодательных проектов, которые еще должно проработать этот ведомство и согласовать с другими центральными органами исполнительной власти", - отметил эксперт.

По его словам, для того чтобы создать специальные процедуры для осуществления государственного контроля и надзора, государство, как гарант потребителя в качестве и безопасности того, что оно потребляет, должно контролировать качество производства детского питания на двух уровнях.

"Первый уровень - это качество. Основная функция государства здесь заключается в проверке достоверности маркировки. Ибо качество - это ответственность производителя. А главная задача государства - донести потребителю, что производитель не вводит его в заблуждение. То есть если он написал, что в этом молоке нет растительных жиров, то значит там их и нет. Это и есть показатель качества. Если он написал, что оно состоит из 50% растительных жиров, и я хочу приобрести такую ​​продукцию, это не значит, что она некачественная. Она качественная, я уведомлен своевременно о наличии пальмового масла в этом продукте.

Второй уровень - безопасность. Здесь "половинчатости" быть не может. Этот вопрос бескомпромиссный. Если у нас есть минимальные требования к безопасности, то каждый товар должен им соответствовать на все 100%", - отметил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в Госпродпотребслужбе констатировали, что треть товаров детского питания на рынке страны является фальсификатом.

Также напомним, в детской молочной продукции двух украинских компаний было выявлено антибиотики.

Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют, и их должны разработать Минздраве.

Однако в Минздраве заявили, что не усматривают необходимости в разработке соответствующих норм.

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