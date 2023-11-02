Якісна та вчасна медицина: благодійники придбали сучасний лапароскоп для лікарні на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Компанія “МХП-Урожай” та благодійний фонд “МХП-Громаді” придбали сучасне обладнання європейського рівня — лапароскопічну стійку для Катеринопільської багатопрофільнї лікарні, передає УНН.
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Обладнання забезпечить надання хірургічної медичної допомоги для понад двадцятитисячного населення Єрківської, Катеринопільської та Мокрокалигірської громад.
“Люди не повинні потрапляти в умови, коли є бар’єри для отримання медичних послуг. Надання якісної, доступної та вчасної медичної допомоги жителям громади та переселенцям, а також функціонування закладу охорони здоров’я в умовах війни — це спільне завдання влади, бізнесу та громади”, — переконаний директор “Урожаю” Олександр Воскобойнік, за ініціативи якого і було придбане дороговартісне обладнання.
Як відомо, лапароскопічна операція — це метод доступу через проколи.
“Таке обладнання дає змогу проводити оперативні втручання більш якісно та безпечно. Окрім місцевих медиків, на сучасному обладнанні працюватимуть хірурги із Звенигородки”, — йдеться у повідомленні.
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Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.