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Качественная и своевременная медицина: благотворители приобрели современный лапароскоп для больницы в Черкасской области

Киев • УНН

 • 164199 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания “МХП-Урожай” и благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрели современное оборудование европейского уровня — лапароскопическую стойку для Катеринопольской многопрофильной больницы, передает УНН.

Качественная и своевременная медицина: благотворители приобрели современный лапароскоп для больницы в Черкасской области

Детали

Оборудование обеспечит оказание хирургической медицинской помощи для более двадцатитысячного населения Ерковской, Катеринопольской и Мокрокалигорской громад.

“Люди не должны попадать в условия, когда есть барьеры для получения медицинских услуг. Предоставление качественной, доступной и своевременной медицинской помощи жителям громады и переселенцам, а также функционирование учреждения здравоохранения в условиях войны — это общая задача власти, бизнеса и громады”, — убежден директор “Урожая” Александр Воскобойник, по инициативе которого и было приобретено дорогостоящее оборудование.

Как известно, лапароскопическая операция — это метод доступа через проколы.

“Такое оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства более качественно и безопасно. Кроме местных медиков, на современном оборудовании будут работать хирурги из Звенигородки”, — говорится в сообщении.

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Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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