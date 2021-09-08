"Якби не монобільшість - голосували б 300 років": нардеп Тищенко поділився власною теорією

Цитата

"Ми робимо все можливе і неможливе. Навіть той об'єм законів, який ми ухвалюємо: якби не було монобільшості, я так порахував, десь 300 років ми б не ухвалили. Просто не ухвалили б ніколи!" - сказав Тищенко.

Додамо

Нардеп зазначив, що вирахував цифру "300 років" завдяки теорії. Однак, яка саме це теорія нардеп не пояснив, сказавши, що її довго пояснювати.

Контекст

Микола Тищенко один із "найпомітніших" "слуг народу". Він неодноразово втрапляв у скандали, а нещодавно став учасником бійки у Раді.