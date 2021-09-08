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"Если бы не монобольшинство - голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко поделился собственной теорией

Киев  •  УНН

 • 28358 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Без монобольшинства, Верховной Раде понадобилось бы 300 лет, чтобы проголосовать объем уже принятых законов. Об этом корреспонденту УНН заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Цитата

"Мы делаем все возможное и невозможное. Даже тот объем законов, который мы принимаем: если бы не было монобольшинства, я так посчитал, около 300 лет мы бы не приняли. Просто не приняли бы никогда!" - сказал Тищенко.

Добавим

Нардеп отметил, что вычислил цифру "300 лет" благодаря теории. Однако, какая именно это теория нардеп не объяснил, сказав, что ее долго объяснять.

Контекст

Николай Тищенко один из "самых заметных" "слуг народа". Он неоднократно попадал в скандалы, а недавно стал участником драки в Раде.

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