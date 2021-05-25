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Як збільшуватимуть чисельність ЗСУ: Веніславський розповів про законопроекти Зеленського

Київ • УНН

 • 36331 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Проект закону щодо основ національного спротиву, внесений на розгляд парламенту Президентом, поєднує в собі дві складові: питання національного спротиву та територіальної оборони. Про це УНН розповів народний депутат від “Слуги народу”, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як збільшуватимуть чисельність ЗСУ: Веніславський розповів про законопроекти Зеленського

Законопроект № 5557 про основи національного спротиву

Зі слів Веніславського, ця ініціатива Президента йде в розрізі тих стратегічних документів щодо безпеки і оборони держави, які були затверджені раніше.

“Цей законопроект поєднує в собі дві важливі складові: це питання національного спротиву, руху опору, який буде в складі Сил спеціального призначення, і другий компонент — це територіальна оборона, яка буде забезпечувати всі функції, які можуть виконувати громадяни України, залучені до територіальної оборони, для унеможливлення агресії, для супротиву можливій агресії, для охорони стратегічних об’єктів тощо”, — зазначив нардеп.

Законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України

“На даний момент в основі, це буде спрямовано на збільшення чисельності Сил територіальної оборони, оскільки на даний момент штатна чисельність військовослужбовців, які становлять кістяк в територіальній обороні в складі Сухопутних сил Збройних сил України, — це десь близько 500 осіб”, — розповів Веніславський.

З його слів, у законопроекті йдеться про збільшення чисельності Сил територіальної оборони до близько 10 тис. осіб (згідно з законопроектом — 11 тис. осіб).

"Рух опору, національний супротив, передбачає також збільшення чисельності і створення окремого командування, яке буде займатись і територіальною обороною, і силами супротиву загалом. Тобто, це також передбачає необхідність збільшення граничної чисельності ЗСУ — а це за Конституцією має бути здійснено виключно шляхом ухвалення закону”, — сказав він.

Доповнення

25 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються “національного спротиву”.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону № 5557 про основи національного спротиву, його цілями є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Проект закону № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ свою чергою пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил ЗСУ — Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.

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