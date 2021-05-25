Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Проект закона об основах национального сопротивления, внесенный на рассмотрение парламента Президентом, сочетает в себе две составляющие: вопросы национального сопротивления и территориальной обороны. Об этом УНН рассказал народний депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславський.
Законопроект № 5557 об основах национального сопротивления
По словам Вениславского, эта инициатива Президента идет в разрезе тех стратегических документов по безопасности и обороны государства, которые были утверждены ранее.
"Этот законопроект сочетает в себе две важные составляющие: это вопрос национального сопротивления, движения сопротивления, который будет в составе Сил специального назначения, и второй компонент - это территориальная оборона, которая будет обеспечивать все функции, которые могут выполнять граждане Украины, привлеченные к территориальной обороне для предотвращения агрессии, для противодействия возможной агрессии, для охраны стратегических объектов и т.д.", - отметил нардеп.
Законопроект № 5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины
"На данный момент в основе, это будет направлено на увеличение численности Сил территориальной обороны, поскольку на данный момент штатная численность военнослужащих, составляющих костяк в территориальной обороне в составе Сухопутных сил Вооруженных сил Украины - это где-то около 500 человек", - рассказал Вениславский.
По его словам, в законопроекте говорится об увеличении численности Сил территориальной обороны до около 10 тыс. человек (согласно законопроекту - 11 тыс. человек).
"Движение сопротивления, национальное сопротивление, предусматривает также увеличение численности и создание отдельного командования, которое будет заниматься и территориальной обороной, и силами сопротивления в целом. То есть, это также предусматривает необходимость увеличения предельной численности ВСУ - а это по Конституции должно быть осуществлено исключительно путем принятия закона", - сказал он.
Дополнение
25 мая Президент Украины Владимир Зеленський внес в ВР два законопроекта, касающихся "национального сопротивления".
Согласно пояснительной записке к проекту закона № 5557 об основах национального сопротивления, его целями является определение правовых и организационных основ национального сопротивления, основ его подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
Проект закона № 5558 об увеличении численности ВСУ в свою очередь предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 000 военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил ВСУ - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.