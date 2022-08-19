Як вибрати обмінник криптовалют в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Криптовалюта давно перестала бути новинкою та дивиною у нашому світі. З кожним новим днем все більше й більше українців стають щасливими власниками цифрових активів.
Адже за допомогою криптовалюти можна:
Купувати або продавати товари або послуги, а також нерухомість, бронювати авіаквитки або апартаменти за кордоном.
Робити перекази в інші країни з мінімальною комісією та за рекордно швидкий час транзакції.
Зберігати свої заощадження.
Заробляти: продаючи та купуючи криптовалюту за вигідними тарифами.
Але як вигідно та ефективно взаємодіяти з bitcoin, еthereum та іншими монетами? Відповідь лише одна - вибрати найкращий обмінник криптовалюти.
Для цього необхідно дотримуватись кількох простих правил:
І одним із найважливіших аспектів у виборі обмінника є наявність процедури верифікації. Саме вона є важливим та ефективним способом у боротьбі з шахраями. Якщо сервіс має верифікацію, то клієнта сповіщають кілька разів: при виборі обмінника на моніторингу, при підписанні користувальницької угоди, а також перед оплатою самої операції. Таким чином, обмінник забезпечує максимальний рівень безпеки своїм клієнтам. Зазвичай, якщо пройти коректно верифікацію, то всі подальші операції та обміни відбуватимуться автоматично. Таким чином, скористатися Вашою карткою або Вашим криптогаманцем, щоб списати гроші чи цифрові активи, ніхто не зможе.
Верифікація є обов'язковою як при купівлі або продажу валюти за допомогою банківських карток, так і для готівкового обміну.
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