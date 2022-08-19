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Як вибрати обмінник криптовалют в Україні

Київ • УНН

 • 264831 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Криптовалюта давно перестала бути новинкою та дивиною у нашому світі. З кожним новим днем ​​все більше й більше українців стають щасливими власниками цифрових активів.

Як вибрати обмінник криптовалют в Україні

Адже за допомогою криптовалюти можна:

Купувати або продавати товари або послуги, а також нерухомість, бронювати авіаквитки або апартаменти за кордоном.

Робити перекази в інші країни з мінімальною комісією та за рекордно швидкий час транзакції.

Зберігати свої заощадження.

Заробляти: продаючи та купуючи криптовалюту за вигідними тарифами.

Але як вигідно та ефективно взаємодіяти з bitcoin, еthereum та іншими монетами? Відповідь лише одна - вибрати найкращий обмінник криптовалюти.

Для цього необхідно дотримуватись кількох простих правил:

  • Проаналізувати список можливих пар для обміну токенів. Чим більше, тим краще.
  • Дізнатися, чи є підтримка різних платіжних систем, а також можливість не лише безготівкового розрахунку, а й обміну готівкою.
  • Порівняти курс криптовалюту. Він має бути усередненим, не вищим і не нижчим, ніж у інших обмінників. Таким чином відразу можна відсіяти скамерів (скамери - це шахраї, які обманюють людей, забираючи їх активи), які спеціально занижують курс, щоб залучити якомога більше клієнтів.
  • Перевірити наявність документальної бази, що дозволяє офіційну роботу цієї компанії. Як правило, це ліцензія та інші супровідні документи.
  • Вивчити історію обмінника: тривалість його роботи, відгуки клієнтів, тощо.

    • І одним із найважливіших аспектів у виборі обмінника є наявність процедури верифікації. Саме вона є важливим та ефективним способом у боротьбі з шахраями. Якщо сервіс має верифікацію, то клієнта сповіщають кілька разів: при виборі обмінника на моніторингу, при підписанні користувальницької угоди, а також перед оплатою самої операції. Таким чином, обмінник забезпечує максимальний рівень безпеки своїм клієнтам. Зазвичай, якщо пройти коректно верифікацію, то всі подальші операції та обміни відбуватимуться автоматично. Таким чином, скористатися Вашою карткою або Вашим криптогаманцем, щоб списати гроші чи цифрові активи, ніхто не зможе.

    Верифікація є обов'язковою як при купівлі або продажу валюти за допомогою банківських карток, так і для готівкового обміну.

    Одним із найавторитетніших обмінників в Україні є Coin24.com.ua. Сервіс вже понад 10 років надає фінансові послуги. За допомогою професійної команди, яка щодня працює над якістю послуг, що надаються, саме Coin24.com.ua вже кілька років залишається лідером серед обмінників в Україні. Сервіс працює по всій території України, а також нещодавно почав надавати свої послуги і на території Польщі. Обмінник користується величезною популярністю серед клієнтів не лише через вигідні курси, але й через свою програму лояльності до клієнтів, яка включає: акції, розіграші та система знижок для постійних клієнтів. Окремим пунктом подяки клієнтів є менеджери та оператори техпідтримки, які завжди відповідають оперативно, ввічливо та докладно на всі запитання.

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